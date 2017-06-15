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15 июня 2017, 10:51
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Начальник Службы спасения Якутии совершил геройский поступок

Начальник Службы спасения Якутии Николай Находкин, возвращаясь в Якутск из Намского района, случайно оказался свидетелем чрезвычайного происшествия. Встречная машина с пассажирами едва не взорвалась из-за разгерметизации газового баллона. Находкин и его помощники помогли эвакуировать людей и предотвратить взрыв, сообщает пресс-служба ведомства.

Николай Находкин и водитель-спасатель Михаил Шамаев увидели автомобиль со шлейфом дыма. Машина резко остановилась, и из нее начали выскакивать люди. Стало понятно — случилось что-то неординарное. Спасатели и остановившиеся следом дорожники кинулись на помощь.

При приближении к машине чувствовался сильный запах газа, вся низина, где находился автомобиль, затягивалась туманом. Мужчины эвакуировали пассажиров и водителя на безопасное расстояние, транспортное средство заглушили и обесточили. Обследование показало: один из хомутов, удерживавший газовый баллон в виде запаски, лопнул, и от удара о землю у емкости сорвало штуцер. Газ с шумом вырывался наружу, закрыть поврежденный вентиль не удалось.

Учитывая сложность положения и возможные последствия, Николай Находкин принял решение о перекрытии участка дороги, чтобы предотвратить угрозу взрыва газового баллона. С одной стороны трассы поставили машину спасателей с включенными проблесковыми маяками, с другой – автомобиль дорожной службы. Местность позволила создать объездной путь. Связавшись с газовой службой и получив необходимые консультации, Михаил Шамаев и водитель дорожной службы Михаил Ан, соблюдая меры предосторожности, отсоединили баллон и аккуратно перенесли его на безопасное расстояние. Устранив угрозу, спасатели помогли двум женщинам и молодому человеку завести машину уже на бензине и продолжить путь.

«Если вы устанавливаете газобаллонное оборудование на своих автомобилях, обращайтесь только в сертифицированные специализированные мастерские, имеющие лицензии на подобную деятельность. Не забывайте регулярно делать поверку оборудования», – сообщает Служба спасения Якутии.

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Источник: http://ysia.ru/glavnoe/nachalnik-sluzhby-spaseniya-yakutii-predotvratil-ugrozu-vzryva-avto-v-namskom-trakte/
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