Начальник полиции Якутска встретился с жителями Губинского округа

Начальник МУ МВД России «Якутское» полковник полиции Николай Кульбертинов провел встречу с населением и руководством Управы «Губинский округ».

Традиционные встречи с гражданами проходят по всему городу, во время них граждане ознакомились с оперативной обстановкой в г.Якутске, задавали интересующие их вопросы.

Жителей Губинского округа интересовали различные вопросы, от усиления патрулей наружных служб на сложных участках до увеличения количества видеокамер аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Также прозвучало много вопросов не по профилю, такие как безопасные пешеходные дорожки, создание искусственных неровностей (лежачий полицейский) на дворовой территории, бродячие собаки и прочие проблемы коммунального хозяйства. Начальник столичной полиции не оставил ни один вопрос без внимания.

Директор одной из управляющих компаний прибывший на встречу посетовал на действия продавцов так называемых «стоп магнитов» для счетчиков, Николай Иванович заинтересовался данной проблемой и дал поручение разобраться в этом вопросе.

Завершающая встреча с населением Автодорожного округа пройдет 7 декабря, в здании ЯГСХА в 16ч. в аудитории №102.