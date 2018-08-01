Началась выдача разрешений на охоту по электронной записи

Сегодня в Минэкологии РС (Я) подошли первые записавшиеся через портал e-yakutia.ru охотники на оформление лицензий на добычу лимитируемых видов охотничьих животных в республике. Прием идет строго по времени электронной записи.

Как поделился охотник-любитель Евгений Семенович, он впервые за несколько лет получил разрешение: «Я записался через портал, сегодня подошел в выбранное время, сразу получил разрешение на косулю. Очень доволен, нет обычной толкучки, ругани, мало людей. Оказывается, работать в электронном формате очень удобно».

В Минэкологии РС (Я) сегодня работает комиссия под председательством заместителя министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) Николая Додохова.Лимиты и квоты добычи копытных животных, бурого медведя, соболя и рыси на территории Республики Саха (Якутия) в сезон охоты 2018-2019 года закреплены распоряжением Главы Республики Саха (Якутия) №609-РГ от 31 июля 2018 года