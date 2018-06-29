Началась смена поколений среди представителей КМНС в политике?

Похоже, предстоит смена поколений среди представителей коренных малочисленных народов Севера в «верхах».

В последние годы интересы представителей этой группы населения самоотверженно отстаивали несколько человек.

Во-первых, Андрей КРИВОШАПКИН, известный коммунист, государственный деятель и эвенкийский писатель. В прошлом депутат Государственной Думы России и многих созывов Ил Тумэна, бывший вице-спикер Госсобрания Якутии. О чем бы не заходила речь в Ил Тумэне, сельское ли хозяйство, образование, медицина или что другое, Кривошапкин всегда умудрялся перевести тему в плоскость КМНС. По принципу: «Если не я, то кто?».

В прошлом созыве парламента ему на помощь пришла Елена ГОЛОМАРЕВА, бывшая учительница из Оленька, стремительно сделавшая административную и партийную карьеру по линии «Единой России». Елена Христофоровна закрепилась во власти, и сейчас работает второй созыв в парламенте. И выдвинута партией на выборы этого года по Национальному Северному округу №33.

Общественность была обеспокоена тем, что на днях без предложения работы была уволена заместитель министра по развитию институтов гражданского общества Лена ИВАНОВА. В связи с упразднением этого министерства. Единственный представитель КМНС в верхах исполнительной власти, родилась в Жиганске, работала учительницей в Оленьке, далее в роно администрации, затем перешла на республиканский уровень.

Все вышеназванные – люди старшего поколения. Им на смену идет амбициозная молодежь.

SakhaLife сообщал о выдвижении Надежды АНДРОСОВОЙ-АНАБАРСКОЙ в составе общереспубликанского партсписка КПРФ на выборы в Ил Тумэн. Надежда является председателем Молодежного Совета Ассоциации долган республики, зампредом Молодежной Ассамблеи народов Якутии. Таким образом, это яркая представительница коренных малочисленных народов Севера. Предприниматель и многодетная мать. Участница прошлогоднего Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Еще одним лидером КМНС, похоже, может стать Виктор ЛЕБЕДЕВ, доверенное лицо врио главы Якутии, двукратный чемпион мира по вольной борьбе. Отметим, что связка его с Айсеном НИКОЛАЕВЫМ привлекла внимание еще тогда, когда тот был мэром Якутска, назначивший Лебедева своим советником.

В последнее время Виктора Лебедева впервые стали ярко позиционировать как представителя коренных малочисленных народов Севера.

Виктор заявил, что равняется на Марию ПОГОДАЕВУ, Василия КЛАДКИНА, Андрея КРИВОШАПКИНА. Чемпион признался, что до 12 лет жил в стойбище, вел с родителями кочевой образ жизни. Его отец работал бригадиром стада. Так что начинающий политик не понаслышке знает, в каких экстремальных условиях приходится жить и работать оленеводам.

Виктор Лебедев выдвинут «Единой Россией» на выборы депутатов Ил Тумэна от Таттинско-Томпонского округа и как одномандатник, и в составе партсписка.

Разумеется, среди представителей КМНС много общественников, журналистов, лидеров мнений. Здесь же рассмотрены серьезные заявки от молодежи, представляющей КМНС, в высокую политику.