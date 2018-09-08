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8 сентября 2018, 15:00
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Началась продажа билетов на мастер-класс Ирины Хакамада в Якутске

Продажа билетов на мастер-класс Ирины ХАКАМАДА в Якутске началась 27 августа. До мероприятия осталось 2 месяца, якутяне стремительно раскупают лучшие билеты, до 1 октября действует скидка 40%, сообщила SakhaLife организатор проекта Марфа ТРОЕВА.

Мастер-класс Ирины Хакамада «Драйв, кайф и карьера» состоится 16 ноября в Доме культуры им. Кулаковского. Лекция в Якутске уже включена в официальное расписание востребованного коуч-тренера.

Еще раз напомним, что до 1 октября билеты продаются по акции, то есть значительно дешевле. Первые три ряда – по 6 тысяч рублей, с четвертого ряда — по 3 тысячи рублей.

 

Оплату можно произвести:

— в онлайн через сайт  http://hakamada14.ru

— с помощью мобильного банка + 7 909 928 38 81

— наличными в офисе по адресу: Якутск, ул. Орджоникидзе, 31, офис 244. Дом Печати.

Конт. тел.: + 79142 72-92-72, + 7 909 928 38 81

Источник: На правах рекламы.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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