Началась ХХХVIII сессия Ил Тумэна

3 июля 2018 года в 10 ч. народные депутаты республики собрались на тридцать восьмое (очередное) пленарное заседание Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) пятого созыва под председательством Александра ЖИРКОВА. В проект повестки включено рассмотрение 37 вопросов.

В работе пленарного заседания принимают участие исполняющий обязанности председателя правительства Республики Саха (Якутия) Владимир СОЛОДОВ, первый Президент Республики Саха (Якутия), Государственный советник Республики Саха (Якутия) Михаил НИКОЛАЕВ.

По традиции пленарное заседание началось с обсуждения кадровых вопросов. Парламентарии рассмотрели проект постановления «О народном депутате Республики Саха (Якутия) БАЛАБКИНОЙ Ольге Валерьевне». Далее депутаты примут решение о кандидатуре для избрания на должность мирового судьи судебного участка № 18 Мирнинского района.

В блоке бюджетных вопросов планируется рассмотрение проектов законов: в первом чтении «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; «Об утверждении отчета об исполнении государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за 2017 год»; «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Саха (Якутия) за 2017 год»; «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О налоговой политике Республики Саха (Якутия)»; во втором чтении «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)».

Далее на рассмотрение в первом чтении вносится законодательная инициатива временно исполняющего обязанности Главы Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в статью 24.1 Земельного кодекса Республика Саха (Якутия) и статью 5 Закона Республики Саха (Якутия) «О республиканском материнском капитале «Семья».

В режиме первого чтения парламентарии примут решения по законопроектам, инициированным Правительством республики: «О внесении изменений в Кодекс Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях»; «О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Саха (Якутия) «О закреплении за сельскими поселениями Республики Саха (Якутия) вопросов местного значения»; «О внесении изменений в Кодекс Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях и Закон Республики Саха (Якутия) «О порядке осуществления регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Саха (Якутия)»; «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства».

На рассмотрение в первом чтении народные депутаты республики разработали следующие законопроекты: «О внесении изменений в статью 5 Конституционного закона Республики Саха (Якутия) «О Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива А.И.Еремеева, Ю.П.Баишева, А.И.Корякина, В.М.Прокопьева); «О внесении изменений в статью 17 Закона Республики Саха (Якутия) «О правовых актах органов государственной власти Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива А.И.Еремеева); «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О местном самоуправлении в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива В.А.Местникова, В.М.Прокопьева, А.Н.Атласовой);«О внесении изменения в статью 14 Закона Республики Саха (Якутия) «О муниципальной службе в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива В.А.Местникова, В.М.Прокопьева, А.Н.Атласовой); «О внесении изменения в статью 7 Закона Республики Саха (Якутия) «О местном самоуправлении в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива В.А.Местникова, В.М.Прокопьева, А.Н.Атласовой); «О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Саха (Якутия) «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (законодательная инициатива В.Н.Федорова); «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива Ю.Н.Садовникова, Д.А.Семенова, В.А.Атаманченко, А.А.Акимова, Г.Н.Алексеева); «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об оплате труда государственных гражданских служащих Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива А.И.Корякина, А.Н.Атласовой, Ж.Э.Егоровой, И.В.Енторовой, Ю.М.Николаева; «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об Уполномоченном по правам коренных малочисленных народов Севера в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива Е.Х.Голомаревой, В.Н.Губарева, В.М.Членова, И.И.Андреева, А.И.Слепцова, Ю.Н.Садовникова, С.С.Павлова, П.П.Юмшанова).

Далее народные избранники рассмотрят проекты законов о полном запрете розничной продажи алкогольной продукции на территориях сел Нерюктяйинск 2-й, Бердинка и Холго Нерюктяйинского 2-й наслега, села Троицк Троицкого наслега Олекминского района.

В режиме второго чтения будут рассмотрены следующие проекты законов: «О внесении изменений в статью 23.1 Закона Республики Саха (Якутия) «О муниципальной службе в Республике Саха (Якутия)» и Закон Республики Саха (Якутия) «О противодействии коррупции в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива временно исполняющего обязанности Главы Республики Саха (Якутия)); «О внесении изменения в статью 20 Закона Республики Саха (Якутия) «О правовых актах органов государственной власти Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива А.И.Еремеева, Ю.П.Баишева, А.В.Сусоева, В.М.Членова); «О внесении изменения в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственных наградах Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива Главы Республики Саха (Якутия)); «О Торгово-промышленной палате Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия)); «Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива В.М.Членова, А.Н.Дудникова, С.А.Краснова); «О комплексной медико-социальной помощи гражданам старшего поколения в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия)); «Об ответственном недропользовании на территории Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива И.И.Шамаева, В.М.Прокопьева, А.А.Добрянцева, Е.Х.Голомаревой, В.М.Власова, Г.А.Бейсембаевой); «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива О.В.Балабкиной, Ю.П.Баишева, Г.А.Бейсембаевой, Г.П.Парахина).

Также в ходе заседания планируется рассмотрение и принятие решений по следующим проектам постановлений Ил Тумэна: «О рекомендациях парламентских слушаний на тему «О развитии санаторно-курортных организаций в Республике Саха (Якутия)»; «О рекомендациях парламентских слушаний «Влияние изменения климата на ведение традиционного образа жизни и традиционной хозяйственной деятельности в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера»; «О Положении об Ассамблее депутатов – представителей коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) при Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)»; «О примерной программе деятельности Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) на осеннюю сессию 2018 года»; «О поправках Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) к проекту федерального закона № 438863-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».

Традиционно пленарное заседание завершится рассмотрением проектов федеральных законов, законодательных инициатив и обращений законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации.