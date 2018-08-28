Начал работу Сангарский угольный разрез. Впервые за 20 лет

Добыча угля может вернуть Кобяйскому району статус промышленного.

Сангарский угольный разрез в Кобяйском улусе, который был законсервирован в 1998 году, снова начал свою работу около месяца назад. О первых показателях ЯСИА рассказал глава района Игнат Спиридонов.

С добычей Сангарского угля район связывает очень большие надежды. Разрез логистически выгодно расположен. По словам Игната Спиридонова, перспективы район видит не только в организации регулярной добычи угля, но и в переработке.

«Открытие разреза для нас — большое событие. Люди очень хорошо восприняли эту новость, с верой в будущее, ведь это новые рабочие места, развитие инфраструктуры и все вытекающие отсюда направления. При этом мы понимаем, что можем организовать здесь и переработку. Нужно привлечь инвесторов. Работа разреза — это в том числе и стратегически важное развитие Северного морского пути», — говорит глава района.

Отметим, что запуск Сангарского угольного разреза означает для района фактическую возможность возвращения статуса промышленного. С момента открытия добыто порядка 25 тыс тонн угля, но разрез может давать в разы больше. В год он вполне может осилить 300-400 тонн. Всего, по оценкам экспертов, Белогорское месторождение таит в себе около 50 млн тонн.

Работают на разрезе жители Кобяйского и Намского районов. С увеличением добычи угля соответственно вырастет и количество рабочих мест. О важности трудоустройства местных кадров на дискуссионной площадке «Промышленность и производство» на днях говорил и врио главы республики Айсен Николаев, отметив, что этот вопрос находится в числе приоритетных. В этом году уже трудоустроено 2 тыс. 900 человек, из них 1 400 – это молодежь.

По мнению Николаева, развитие промышленности и производства для Якутии крайне важно, потому что оно является становым хребтом экономики всей страны. Вектор производственного развития страны смещается с запада на восток, одним из основных центров производственного и промышленного развития станет Якутия, и этим регион должен воспользоваться.

Ранее поселок отапливала шахта Джебарики-Хая, которая находится за сотни (!) километров. Теперь же ситуация должна в корне измениться — снизится себестоимость топлива за счет сокращения строки «доставка». Если с шахты Джебарики-Хая Томпонского района уголь везли по рекам Алдан и Лена, то сейчас от угольного месторождения до поселка Сангар всего 15 км. Теперь в планах обеспечить местным углем сначала поселок, а потом и весь соседний Жиганский улус.