Нацгвардия в Якутске изъяла 37 единиц оружия с начала года

В целях профилактики правонарушений и преступлений с применением и использованием огнестрельного оружия на территории города Якутска в праздничные выходные дни начались проверки владельцев оружия по месту их жительства на предмет соблюдения ими требований законодательства Российской Федерации в сфере оборота оружия.

С начала наступившего 2018 года сотрудниками Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия) уже проверен 421 владелец огнестрельного оружия. В ходе проверок выявлено 28 нарушений и привлечено к административной ответственности 28 владельцев оружия. По выявленным нарушениям изъято 37 единиц огнестрельного гражданского оружия.

Самыми основными нарушениями в сфере оборота оружия, которые допускают владельцы, являются несвоевременное продление разрешения на хранение и ношение огнестрельного оружия, нарушение сроков постановки на учет оружия при смене места жительства и при покупке огнестрельного оружия, а также нарушение условий обеспечения его сохранности.

Уважаемые владельцы огнестрельного оружия! Строго соблюдайте правила хранения, ношения и транспортировки личного огнестрельного оружия в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере оборота оружия. Ключи от сейфа храните в недоступном и скрытом месте от детей и посторонних лиц, не открывайте при детях сейф, где хранится оружие!

Если срок выданного разрешения на хранение и ношение оружия истекает, обратитесь в подразделение лицензионно-разрешительной работы.