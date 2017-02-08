Набор на вахтовую работу оказался липовым

На рынке труда, как и во многих сферах нашей жизни, не обходится без мошенничества. Злоумышленники подают объявления о вакансиях, чтобы заманить доверчивых соискателей, которые заканчиваются исключительно потерей определенной суммы денег.

Так, в МУ МВД России «Якутское» обратилась женщина с заявлением о том что, в отношении нее совершены мошеннические действия.

Потерпевшая пояснила полицейским, что в декабре прошлого года увидела по телевидению объявление о наборе сотрудников вахтовым методом в строительную компанию одного из городов России. В объявлении отмечалось наличие социального пакета и высокой заработной платы. Набрав указанный в объявлении телефон, женщина созвонилась с представителем компании и направила на предоставленный ей электронный адрес копии своих документов. Через некоторое время ей позвонили и сообщили, что ее кандидатуру одобрили, и ей нужно приехать к ним в офис. Приехав в указанный город, женщина встретилась с «работодателем» и подписала все необходимые документы. После чего сообщили, что её необходимо заплатить за проживание в общежитии 19000 рублей. В этот момент у нее не оказалось необходимой суммы. Она вернулась в Якутск и перечислила нужную сумму на указанный ей банковский счет. Вскоре на электронную почту соискательницы поступил электронный билет с датой вылета в начале февраля. До конца января женщина поддерживала связь со своим «работодателем». Приехав в назначенное время в аэропорт, оказалось, что никакого билета на ее имя нет, а телефоны «работодателей» отключены. Женщина связалась с фирмой, расположенной по соседству с офисом «работодателя», где ей сообщили, что их соседи с данного адреса съехали. В этот момент потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенничества и решила обратиться в полицию.

В настоящий момент по данному факту проводится процессуальная проверка.

Запомните, злоумышленники, под видом работодателя, вымогают у соискателей деньги и, получив нужную сумму, перестают выходить на связь.

Ни один реальный работодатель никогда не попросит у соискателя денег за что бы то ни было. Если при устройстве на работу от вас требуют деньги – это точно мошенничество!

При поиске работы обязательно обращайте внимание на следующие факторы:

— величина обещанной в объявлении заработной платы превышает среднюю по отрасли, а иногда и вообще неправдоподобно высока. На это и делается ставка.

— требования к кандидатам на вакансии очень расплывчатые. Обычно вообще нет никаких ограничений: указывается широкая возрастная «вилка», не требуется специальное образование и опыт работы.

— о самой компании, а также о будущих обязанностях специалиста сообщается минимум, часто не указаны ни название должности, ни даже сфера деятельности.