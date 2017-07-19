Наблюдается подъем уровня воды у Якутска

По данным ФГБУ «ЯУГМС» вследствие дождевых паводков с реки Лена в районе города Якутска наблюдается подъем уровня воды с интенсивностью от 1 до 1,9 м за сутки.

Формирование максимальных уровней воды ожидается с 21 по 23 июля. У города Якутска максимум достигнет отметки 500-530 см над нулем поста. В пригороде столицы ожидается выход воды на пойму.

Горожан и гостей столицы просят быть предельно осторожными и соблюдать правила безопасности.