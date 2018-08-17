Набережная имени Романа Дмитриева должна стать украшением Якутска — Ирина Алексеева

В городе Якутске 29-30 августа состоится Форум городских сообществ «Городская культура». В преддверии Форума проводятся различные тематические встречи, семинары, объезды.

Так, 16 августа, в библиотеке 3D состоялся семинар открытого архитектурного конкурса на лучший эскизный проект благоустройства набережной имени Романа Дмитриева. Организаторы — Управление архитектуры и градостроительной политики города Якутска при поддержке Управления Губинского округа. Модератором выступила главный архитектор города Якутска Ирина Алексеева. В работе семинара приняли участие молодые архитекторы, дизайнеры, активисты, общественники, которые поделились своими предложениями, видениями и идеями.

Участники обсудили разработку проекта благоустройства территории набережной имени Романа Дмитриева в соответствии с комплексным развитием городского общественного пространства от площади Победы до острова Малый Хатыыстаах с включением городского пляжа.

Набережная имени Романа Дмитриева начинается с площади Победы от улицы Хабарова и ведет на остров Малый Хатыыстаах, где находится лодочная станция. Победителю конкурса за лучший эскиз будет выплачено денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. По словам Ирины Алексеевой, для архитекторов важно не вознаграждение, а само творчество.

«Важна символика, стилевое решение, особое внимание нужно уделить малым архитектурным формам. Все должно быть продумано для круглогодичного использования», – подчеркнула она.

«Благоустройство набережной является народной инициативой жителей Губинского округа. Вся набережная используется сейчас очень активно: горожане катаются на роликах, бегают, занимаются скандинавской ходьбой. Так что ждем от архитекторов креативных и интересных решений», — поделилась Гульжан Огонерова, руководитель Управления Губинского округа.

Михаил Каблов, молодой активист НКО «Будущее набережной» видит новый проект современным и доступным для всех. Он предложил обустроить здесь детскую площадку, велодорожку, боулдеринг (лазание по валунам), скейт-парк (занятия экстремальными видами спорта), памп-трек (велосипедная трасса, представляющая собой чередование ям) и многое другое.

В ходе работы участники семинара подчеркнули, что в проектировании территории нужна единая концепция, где должно быть уделено особое внимание тематике спорта, олимпийской символике и личности Романа Дмитриева.