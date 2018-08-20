На жителей Среднеколымска вышла медведица с медвежатами

Неподалеку от города Среднеколымска местные жители видели медведицу с двумя медвежатами. В инспекции охраны природы Среднеколымского района Якутии сообщили, что контролируют ситуацию с медвежьим семейством.

«Информация о медведице с двумя медвежатами, которых видели между Байдинским наслегом и городом Среднеколымском, пока поступала только от населения. Заявления от администрации наслега не поступало. Как только факт угрозы населению подтвердится, мы направим запрос в Минэкологии республики на выдачу лицензии на регулирование особи. Ситуация находится на контроле», — прокомментировали в инспекции.

По словам местных жителей, медведицу с двумя медвежатами видели вдоль дороги между нефтебазой и кладбищем.