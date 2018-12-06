На Жатайской базе начаты выморозочные работы

В начале декабря Жатайцы приступили к выморозочным работам. В связи с оптимизацией производственного процесса, объемы ледокольно-выморозочных работ значительно сократились. Шести бригадам предстоит выморозить 2135 кубометров льда на всех запланированных судах.

Как рассказал начальник Жатайской БТЭФ Александр Азаров, созданы все условия для проведения судоремонта. Но в сравнении с прошлым годом, в 2018 выморозка началась позже.

«Это связано с тем, что морозы только-только начались, лед еще не достиг нужной толщины, на сегодняшний день сделали только один запил глубиной 40 см. Люди работу знают, процедура отработана» — пояснил Александр Азаров.

Работники караванного цеха выполняют ледокольно-выморозочные работы, согласно утвержденным графикам, чтобы своевременно подготовить фронт работы для других производственных цехов и, тем самым, обеспечить своевременную сдачу судов в техническую готовность.

Как правило, на выморозке заняты бригады, в основном сформированные из плавсостава. Капитан теплохода РТ-731 Сергей Новицкий не первый год работает на выморозке. Ему и его напарнику до конца февраля по плану предстоит выморозить два дока, плавкран «Строитель Малышев», баржу МП-2530. Для них главное, чтобы стояли крепкие морозы до минус 40-45 градусов.

«Мороз не в тягость, а в радость. Нам совсем не холодно, наоборот, жарко, да и похудеть можно хорошенько на такой работе» — шутит Новицкий.

Будут ли выморозчики работать, согласно установленным срокам, теперь зависит только от погодных условий – будет холодно –будет и объем выморозки.