На заседании правительственной комиссии РФ Айсен Николаев затронул ряд важнейших для региона вопросов

Врио Главы Якутии Айсен НИКОЛАЕВ 10 августа принял участие в заседании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона, которое состоялось в Камчатском крае под руководством председателя правительства РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА.

На заседании были рассмотрены вопросы, касающиеся социально-экономического развития регионов Дальнего Востока, реализации «майских» указов президента Российской Федерации Владимира ПУТИНА, реализации крупнейших инвестиционных проектов и развития экологического туризма.

По итогам заседания Дмитрием Медведевым ряду федеральных министерств были даны конкретные поручения по скорейшему определению приоритетов и цифр финансирования для реализации «майских» указов Президента страны. При этом финансирование должно определяться с целью выполнения всех параметров «майских» указов.

Глава Якутии Айсен Николаев на заседании затронул ряд важнейших для развития региона вопросов.

«В первую очередь, это касается сферы здравоохранения. Сегодня в четырех регионах Дальнего Востока индекс бюджетных расходов в системе здравоохранения выше, чем установленные нормативы. Кроме Якутии, это касается Магадана, Камчатки и Чукотки. Вследствие этого Фонд обязательного медицинского страхования Республики Саха (Якутия) в 2018 году имеет нехватку порядка 4 млрд. рублей. Мы надеемся, что Минфин и Минздрав РФ смогут разрешить этот вопрос. Председатель Правительства РФ поддержал данное предложение и дал соответствующее поручение», — отметил Айсен Николаев.

Кроме этого, глава региона затронул вопросы аварийного жилья, транспортной инфраструктуры и экологического туризма.

Айсен Николаев поблагодарил Дмитрия Медведева за решение о присвоении Природному парку «Ленские столбы» статуса Национального парка. Также глава региона внес предложение по внесению в список исчезающих животных России обитающего в Якутии лесного бизона, что позволит привлечь в программу расселения в республике лесного бизона дополнительное финансирование из федерального бюджета. Данное предложение также поддержано премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Медведевым.