На заправках «ЯТЭК» в городе Якутске прошла акция в честь Дня города

С 7 по 9 сентября на фирменных заправках «ЯТЭК» в Якутске прошла акция, приуроченная к Дню города. Всем водителям выдавались наклейки с логотипом «ЯТЭК» и надписью «Я люблю ЯКУТСК».
«Заправки «ЯТЭК» стали неотъемлемой частью города. Многие автолюбители Якутска отдают предпочтение именно топливу «ЯТЭК», как бензину, так и газу. И мы решили, что будет здорово, если мы совместно с водителями таким вот образом поздравим наш любимый город с праздником», — отметил генеральный директор «ЯТЭК-МТ» Владимир Джеломанов.
Напомним, в настоящее время розничная сеть «ЯТЭК» насчитывает 16 АЗС и 4 АГЗС на территории Республики Саха (Якутия). В сутки на фирменных АЗС «ЯТЭК» заправляются в среднем 5 тысяч автовладельцев. Активных клиентов, пользующихся картой «Автобонус» — более 10 тысяч.
При этом, в «ЯТЭК» цена на топливо остается одной из самых привлекательных в городе. В компании могут позволить сдерживать рост цен, поскольку для производства моторного топлива используется свое собственное сырье. В то время, как другие представители рынка, не имея такой возможности, вынуждены закупать сырье на внешнем рынке.
Кроме того, в «ЯТЭК» планомерно развивают сервис на заправках. К услугам клиентов создана комфортная инфраструктура, ряд заправок был оснащен автоматами самообслуживания «Питстарт».
«Мы и дальше планируем повышать привлекательность наших заправок для автомобилистов. Под постоянным контролем находится качество топлива, мы разрабатываем все новые возможности для повышения уровня сервиса. Для нас очень важно мнение постоянных клиентов и в целях улучшения работы буквально на днях мы начали масштабный опрос. Все пожелания и замечания будут учтены», — отметил Владимир Джеломанов.
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