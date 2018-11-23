На юго-западе Якутии потеплеет

Прогноз погоды в Якутске с 21 час 22 ноября до 21 час 23 ноября Ночью и утром небольшой снег, ветер северо-восточный 2-7 м/с, температура воздуха ночью -33-35°, днем -28-30°. Прогноз погоды по территории Республики Саха (Якутия) на 24-25 ноября 2018 г. На юго-западе и северо-востоке небольшой снег, на остальной территории местами слабый снег, на побережье Арктики поземки. Температура воздуха ночью -36-41, при снеге -28-33, на северо-востоке, юго-западе -21-26, на северо-западе -40-45, днем -29-34, на юго-западе -13-18, на севере -33-38°. Источник: http://ykuthydromet.ru/

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