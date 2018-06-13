На ысыахе верхневилюйского землячества вспомнили чурапчинцев

12 июня, в День России в Якутске прошел ысыах верхневилюйского землячества. Ысыах был посвящен 120-летию со дня рождения Исидора Никифоровича Барахова, юбилейным датам писателей и поэтов Степана Дадаскинова и Василия Сивцева.

У врио главы республики Айсена НИКОЛАЕВа в этот день был очень плотный график, пришлось отменить даже 20-минутный пресс-подход. С утра врио главы выступил перед горожанами на площади Ленина, днем посетил мероприятие на цементном заводе в Мохсоголлохе Хангаласского улуса. И почтил мероприятие земляков.

На ысыахе из ВИП-персон были глава Верхневилюйского улуса Владимир ПОСКАЧИН, министр охраны природы, без пяти минут главный единоросс Якутии Сахамин АФАНАСЬЕВ, первый заместитель министра образования Феодосия ГАБЫШЕВА и другие.









Вдохновленный присутствием ВИП-персоны, оратор провел параллели с мероприятиями чурапчицев 9 лет назад. Отметил, что все они проходили отменно. И вот, Егор Афанасьевич восемь лет отработал на посту главы республики.

Оратор призвал присутствующих всех агитировать на предстоящих выборах за земляка. И отметил, что это серьезное мероприятие, не ысыах, не веселье. Смотрите видео.