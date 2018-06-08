На Ысыахе Туймаады впервые проведут открытую игру КВН по жанрам якутского фольклора

В рамках празднования «Ысыаха Туймаады – 2018» в местности «Yс Хатыҥ» впервые за всю историю проведения национального праздника пройдет открытая игра КВН по жанрам якутского фольклора «Күллэринньик».

Организаторами мероприятия выступают Центр духовной культуры «Арчы дьиэтэ» при Окружном центре народного фтворчества города Якутска.

Целью конкурса является популяризация и развитие якутского фольклора через движение КВН, как формы организации досуга молодежи и активного участия в общественной жизни города.

«Конкурс будет состоять из четырех этапов. Игрокам предстоит раскрыть тему конкурса в своей игре, используя жанры якутского фольклора: үгэ, чабырҕах, тойук и осуохай. Обязательным условием станет использование традиционных национальных атрибутов. Испокон веков якуты любили самоиронию и шутить на разные темы. Ну и основная цель конкурса — это привитие к подрастающему поколению и молодежи культуру наследия народа Саха» — рассказал методист Центра духовной культуры «Арчы дьиэтэ» Петр Слепцов.

Оценивать конкурс будут профессиональные артисты, исполнители, режиссеры, постановщики, а также педагоги творческих коллективов. Критериями оценок станут юмор, оригинальность текста и номера, артистичность и соответствие заданной тематике.

По итогам конкурса команды-победители будут награждены дипломами и призами.

Принять участие в конкурсе могут школьные и молодежные команды, трудовые коллективы, учреждения дополнительного образования, молодежные центры и сборные команды улусов и районов республики.

Заявки на участие принимаются до 21 июня 2018 года на электронный адрес: petyatommot@mail.ru. Телефон для справок: 8984 102 70 05.