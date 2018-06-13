На Ысыахе Туймаады состоится кулинарный конкурс «Гурманы Севера»

23-24 июня в тюсюлгэ «Северное сияние» местности «Yс Хатыҥ» пройдет кулинарный конкурс «Гурманы Севера».
Организаторы – Ассоциация коренных малочисленных народов севера РС (Я), Управление культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска, Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского.
Конкурс проводится в целях возрождения и сохранения традиционных технологий, принципов рационального питания северян, демонстрации многообразия рецептов праздничных блюд народов Севера, пропаганды здорового питания.
В конкурсе могут принять участие все желающие. Участники представляют композиции или кулинарные изделия на тему: «Вкус Севера» с использованием любых продуктов.
Жюри конкурса оценивает представленные блюда по следующим критериям:
— креативность;
— вкус;
— гармония цвета;
— эстетичность;
— презентация.
По итогам конкурса будут присуждены номинации. Победители награждаются дипломами и ценными призами.
Заявки на участие в конкурсе принимаются по электронной почте: culcentr@mail.ru. Также участники могут записаться на конкурс непосредственно на празднике.