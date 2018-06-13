На Ысыахе Туймаады состоится кулинарный конкурс «Гурманы Севера»

23-24 июня в тюсюлгэ «Северное сияние» местности «Yс Хатыҥ» пройдет кулинарный конкурс «Гурманы Севера».

Организаторы – Ассоциация коренных малочисленных народов севера РС (Я), Управление культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска, Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского.

Конкурс проводится в целях возрождения и сохранения традиционных технологий, принципов рационального питания северян, демонстрации многообразия рецептов праздничных блюд народов Севера, пропаганды здорового питания.

В конкурсе могут принять участие все желающие. Участники представляют композиции или кулинарные изделия на тему: «Вкус Севера» с использованием любых продуктов.

Жюри конкурса оценивает представленные блюда по следующим критериям:

— креативность;

— вкус;

— гармония цвета;

— эстетичность;

— презентация.

По итогам конкурса будут присуждены номинации. Победители награждаются дипломами и ценными призами.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по электронной почте: culcentr@mail.ru. Также участники могут записаться на конкурс непосредственно на празднике.