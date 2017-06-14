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14 июня 2017, 12:34
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На Ысыахе Туймаады пройдет III Международный фестиваль кумыса

Во время национального праздника «Ысыах Туймаады – 2017» на ипподроме «Дьөhөгөй» 24 июня с 16 часов состоится III Международный фестиваль кумыса «Божественный напиток» — «Айыы Аhа».

Организаторы фестиваля – Окружная администрация города Якутска, Торгово-промышленная палата РС (Я).

Международный фестиваль кумыса проводится в целях сохранения и развития национальных традиций кумысоделия, возрождения и популяризации кумыса, как основного продукта здорового питания, поддержки и пропаганды деятельности сельхозпроизводителей, индивидуальных предпринимателей, крестьянских и фермерских хозяйств, заготовителей кумыса, международного обмена культурными традициями по изготовлению кумыса, повышения качества, совершенствования изготовления кумыса.

В I Международном фестивале кумыса «Божественный напиток» — «Айыы Аhа» приняло участие 10 команд, а в прошлом году количество участников значительно возросло и составило уже 18 команд. Во II Международном фестивале кумыса образцы пищевой продукции, кроме крестьянских и фермерских хозяйств республики, представили ТОО «Зан» и крестьянское хозяйство «Аркалык» из Казахстана, Государственная заводская конюшня «Уфимская» из Башкортостана, «Монгол айраг» из Монголии, Татарский культурный центр из Республики Татарстан, ООО «Новая жизнь» из Оренбургской области.

По информации Управления сельского хозяйства города Якутска на сегодняшний день поступило 5 заявок от сельхозтоваропроизводителей республики.

В фестивале могут принять участие все желающие предприятия и физические лица, занимающиеся производством кобыльего молока в РС (Я), других регионах РФ и зарубежных стран.

Все участники фестиваля должны представить свою продукцию в объеме не менее 30 литров, разлитую в стеклянную или пластиковую тары, с декларацией о соответствии с приложением протоколов лабораторных испытаний.

Продукция предоставляется для членов жюри и в дегустационный кумысный ряд.

Все участники должны иметь национальный костюм, атрибутику.

Жюри оценивает кумысную продукцию следующими методами:

Органолептический (дегустационный метод) —  всем членам жюри предлагается продегустировать продукцию всех производителей и оценить вкусовые качества по 5-ти бальной системе.

Показатели безопасности – учитываются на основании предоставленных протоколом испытаний.

Для чистоты и непредвзятости выводов дегустаторов наименование производителя продукта не сообщается. Нумерацию продукции проводит председатель конкурса и не оглашает до завершения конкурса.

Продукт-победитель определяется по наибольшему количеству баллов, полученных при суммировании по каждому критерию.

По итогам конкурса распределяются I, II и III места. Победителям вручаются медали, кубки, дипломы, денежные призы. Всем участникам выдаются сертификаты, подтверждающие участие в мероприятии.

Заявки на участие в III Международном фестивале кумыса «Божественный напиток» — «Айыы Аha» принимаются до 22 июня по адресу: г. Якутск, пр. Ленина, 15, каб.213, Управление сельского хозяйства.

Телефон для справок: 40-88-43.

Электронный адрес: ovs_ykt@mail.ru

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Источник: Департамент по связям с общественностью, взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям ОА г. Якутска.
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