На Ысыахе Туймаады будут работать более 100 предприятий общественного питания

Во время проведения национального праздника «Ысыах Туймаады – 2018» особое внимание Департамент предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта Окружной администрации города Якутска будет уделять вопросам соблюдения норм действующего закона «О защите прав потребителей» и обеспечения безопасности пищевой продукции.

«Стоит отметить, что есть отдельная категория граждан, частных лиц, которая выходит на праздники с несанкционированной торговлей. Они, как правило, готовят дома мучные изделия, пирожки, быппах, отваривают мясо. У таких торговцев отсутствует холодильное торговое оборудование, электрогенераторы, торговля продукцией домашнего приготовления ведется с раскладных столиков, а иногда и просто с коробок, в пыли и под палящим солнцем, о дате изготовления такой продукции говорить не приходится. Понятно, что нет никакой гарантии соответствия продуктов ряду санитарно-эпидемиологических норм. Поэтому несанкционированная торговля на территории «Yс Хатыҥ» категорически запрещена», — поясняет начальник отдела потребительского рынка Окружной администрации города Якутска Светлана ВАСИЛЕНКО.

На территории архитектурно-этнографического комплекса будут работать надзорные органы: Управление Роспотребнадзора, ветеринарная служба, Административная комиссия города Якутска, правоохранительные структуры, комендантские группы. Каждая из групп будет нацелена на пресечение незаконной торговли для предотвращения отравления людей. В отношении нарушителей будут составляться протоколы и применяться жесткие меры административного наказания. Ограничения призваны предотвратить возникновение и распространение инфекционных заболеваний и массовых отравлений в период празднования национального праздника.

Что касается санкционированной торговли, то в местности «Yс Хатыҥ» будут работать более 100 предприятий пищевой торговли. Все продовольственное сырье и продукты, которые будут реализовываться, сопровождаются документами, подтверждающими их качество и безопасность. Есть целый ряд предписаний как по правилам торговли, так и по видам продукции и ассортименту. Во время праздника регулярно будут проводиться проверки на соответствие предъявляемым требованиям.

Отдел потребительского рынка призывает горожан и гостей столицы проявлять бдительность, соблюдать элементарные правила безопасности: не приобретать продукты питания у тех, кто не имеет разрешения на торговлю.