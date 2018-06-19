На Ысыахе Туймаады будет работать новый круглосуточный медпункт

Во время проведения национального праздника «Ысыах Туймаады-2018» в местности Ус Хатын будет организовано дежурство медицинского персонала. Медицинский центр города Якутска развернет круглосуточный медпункт, где будут дежурить бригады, в составе врачей терапевтов, педиатров, травматологов и хирургов, а также средний медперсонал.

«В этом году медпункт, благодаря усилиям Окружной администрации, приобрел новое, отвечающее современным требованиям, помещение и поменял место дислокации. Это совсем недалеко от старого места, но в удалении от торговых рядов. Медпункт начинает работу с 20 часов 22 июня и будет задействован в круглосуточном режиме до 22 часов 24 июня, вплоть до завершения конных скачек. Внутри медкомплекса будет организовано дежурство трёх специализированных бригад скорой медицинской помощи, рассредоточенных по всей территории. В таком же режиме будет работать передвижной наркологический пункт для медицинского освидетельствования с лабораторией и отдельным медперсоналом», — рассказал начальник Управления здравоохранения Якутии Леонид Апросимов.

Как уточнили в Управлении здравоохранения, в случае необходимости будет предусмотрено развертывание мобильного госпиталя Республиканского центра медицины катастроф.