На Ысыахе Туймаады будет организована выставка народных промыслов

Во время празднования Ысыаха Туймаады, 23-24 июня в Центре «Симэх» местности «Yс Хатыҥ» будет организована выставка-смотр народно-прикладного искусства и художественных промыслов, посвященная образу небесной белой лошади – Божества Дьөhөгөй Айыы.

Организаторы выставки – Национальный центр народного прикладного искусства и художественных промыслов «Симэх» Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского, Окружная администрация города Якутска, творческий Союз мастеров «Уус» РС (Я).

Выставка-смотр проводится в целях пропаганды и показа творческих достижений мастеров, сохранения традиционных форм творчества и стимулирования создания новых изделий, роста мастерства субъектов народных художественных промыслов.

Участие в конкурсе примут все желающие вне зависимости от наличия художественного образования, творческие коллективы, учащиеся средних и высших специальных учебных заведений.

На выставке могут быть представлены изделия народно-художественного промысла: конское убранство, лоскутное шитье, вышивка, резьба из кости, резьба по дереву, ювелирное дело, кузнечное дело, обработка бересты, плетение из конского волоса, авторская кукла, керамика. Размер и техника изготовления конкурсных работ не ограничивается.

Изделия из недолговечных материалов, например, из бумаги, полиэтилена, не принимаются.

Конкурсные работы будут оцениваться по критериям:

— техника обработки материала;

— композиционное решение;

— оригинальность замысла и образного решения.

По итогам конкурса учреждаются Гран-при, дипломы I, IIи IIIстепени, специальные призы.

Заявки на участие в выставке-смотре принимаются до 20 июня 2018 года по адресу: г. Якутск, ул. Пояркова, 4, Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского, Центр народного искусства «Симэх», кабинет №302 с 10.00 до 18.00 часов.

Адрес электронной почты:simex20@mail.ru.

Факс: 32-82-79.