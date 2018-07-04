На Ысыахе Олонхо  ЖДЯ  и Мегино-Кангаласский район подписали соглашение о сотрудничестве

В субботу в тусулгэ Акционерной компании «Железные дороги Якутии» на Ысыахе Олонхо генеральный директор АО «АК «ЖДЯ» Василий Шимохин и глава Мегино-Кангаласского улуса Николай Старостин подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве.

Соглашением предусмотрено сотрудничество на ближайшие пять лет в социально-экономических, культурных и духовных сферах, в сфере развития малого и среднего бизнеса, поддержки субъектов малого предпринимательства, реализуемых с участием ЖДЯ и МР «Мегино-Кангаласский улус» и в связи с осуществлением деятельности компании «Железные дороги Якутии» на территории данного района.

В частности ЖДЯ берет на себя обязательство по организации рабочих мест для населения Мегино-Кангаласского района, созданию в поселке Нижний Бестях спортивного клуба «Локомотив», по оказанию содействия в строительстве спортивного лагеря «Олимп», привлекать предприятия района в качестве подрядчиков на строительно-монтажные работы, оказывать содействие торгово-экономическим связям между муниципальным районом и ЖДЯ, совместно с муниципальным районом и Бизнес-Инкубатором проводить работу по созданию Ассоциации перевозчиков и переработчиков и другое.

Со своей стороны администрация Мегино-Кангаласского района обязуется проводить работу по подбору кадров для железнодорожной компании, по формированию и сохранению положительного имиджа компании, способствовать поставке качественной экологически чистой сельскохозяйственной и промысловой продукции для подразделений ЖДЯ, организовывать культурно-массовые мероприятия, содействовать в организации спортивных мероприятий.