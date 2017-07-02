На Ысыахе молодежи выбрали самую красивую девушку «Кулумнэс Куо»

Самой красивой и талантливой девушкой Ысыаха молодежи объявили Алену Ядрееву из Сунтарского улуса. Республиканский конкурс «Алмазная краса – Кулумнэс Куо», прошедший в рамках национального праздника молодежи в Мирнинском районе, представил яркую палитру прекрасной половины Якутии.

В этом году заявки подали представительницы 26 команд. Конкурс стал одним из самых ожидаемых: полный аншлаг зрителей и болельщиков. Красавиц впереди ожидало шесть этапов конкурса. Девушки представили поздравительные номера, дефилировали в стиле этно, взволновали сердца мужчин выходом в вечерних нарядах.

Многогранность участниц впечатлила, красавицы продемонстрировали все: от исполнения оперы до тверка. Участницы исполнили песни-гимны родных краев, показали мастерство владения национальными инструментами, неожиданно интересно преподали классические танцы с современными элементами хип-хоп, R’n’B, тверк, модерн. Исполнены национальные песни и танцы.

Показав на всех этапах высшее мастерство, обладательницей титула «Алмазная краса» стала представительница делегации Сунтарского района Алена Ядреева. Победительнице надели специально изготовленную серебряную корону от компании «Таас-Юрэх Нефтегазодобыча».

Алена Ядреева прокомментировала свою победу: «Это стало для меня полной неожиданностью, ведь участницы все красавицы и умницы. Готовилась к конкурсу почти два месяца, заказала специально наряды. Считаю что этот титул – прежде всего, ответственность перед обществом и стимул развиваться дальше».