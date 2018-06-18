На ысыахе будет создана уникальная «Народная картина»

Городской портал OneclickYakutsk приглашает жителей и гостей Якутска принять участие в написании «Народной картины».

15 июня на площади Оржоникидзе состоялся первый этап написании «Народной картины». В этот день любой желающий мог присоединиться и оставить свой след с помощью отпечатка рук или пальцев.

Основная часть картины будет нарисована гостями Ысыаха Туймаады 23 июня в 14:00 часов в местности Ус Хатын, туhyлгэ №42. Основным сюжетом будут — символические якутские узоры и надписи.

«Каждый может принять участие в создании уникальной картины.На тусулгэ будет вся необходимая атрибутика (палитра, краски, кисти и т.д.). Приглашаем всех жителей и гостей столицы принять активное участие», — отметили в OneclickYakutsk.

СПРАВКА:

Уникальная картина «Бу эн» («Это ты») будет олицетворять священный обряд встречи солнца, где якутяне заряжаются энергией на весь предстоящий год.