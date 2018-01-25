На Ярыгинском турнире выступит только один якутянин

На самом ожидаемом международном турнире памяти Ивана Ярыгина в этом году Якутию среди мужчин представит только один борец — воспитанник Училища олимпийского резерва Семен Владимиров. Если вспомнить прошлый год, то тогда на ковер престижного соревнования вышли более двадцати вольников из нашей республики.

С этого года «Мемориал Ярыгина» обрел статус рейтингового турнира Объединенного мира борьбы. По новому регламенту сборная России может заявить только по пять борцов в каждую весовую категорию. Соревнование пройдет 26-28 января в Красноярске.

На турнире в весовой категории до 57 кг Якутию представит Семен Владимиров. Он получил путевку, заняв третье место на открытом Всероссийском турнире на призы Академии Дмитрия Миндиашвили. На счету уроженца Таттинского улуса — победа на первенстве республики памяти Николая Захарова — Сахаачча, Всероссийском турнире памяти заслуженного тренера Александра Попова, второе место на Всероссийском турнире на призы Петра Юмшанова, бронзовая медаль открытого чемпионата Школы высшего спортивного мастерства и другие достижения.

Якутские легионеры Ньургун Скрябин и Владислав Андреев, представляющие Белоруссию, не поедут на нынешний Ярыгинский турнир. Они выйдут на ковер Кубка Тахти в Иране. Андрей Бекренев в комментарии ЯСИА также опровергнул слухи о своем участии.

Таким образом, из Республики Саха на первом крупном старте нового года примет участие лишь Семен Владимиров. В прошлом году в Красноярск отправилась солидная делегация борцов (21 человек) во главе с капитаном Виктором Рассадиным, который завоевал бронзовую награду.

Состав сборной России на Ярыгинский турнир:

до 57 кг: Заур Угуев, Азамат Тускаев, Расул Машезов, Дондук-оол Хуреш-оол, Семен Владимиров;

до 61 кг: Гаджимурад Рашидов, Александр Богомоев, Исмаил Мусукаев, Юлиан Гергенов, Рустам Абдурашидов;

до 65 кг: Алан Гогаев, Ильяс Бекбулатов, Ахмед Чакаев, Начын Куулар, Ислам Дудаев;

до 70 кг: Исраил Касумов, Магомед Курбаналиев, Абдуллагаджи Магомедов, Магомедрасул Газимагомедов;

до 74 кг: Хетик Цаболов, Магомедхабиб Кадимагомедов, Никита Сучков, Заурбер Сидаков, Кахабер Хубежты;

до 79 кг: Аниуар Гедуев, Ахмед Гаджимагомедов, Алан Засеев, Тажидин Акаев, Радик Валиев;

до 86 кг: Владислав Валиев, Даурен Куруглиев, Артур Найфонов, Алихан Жабриалов, Сослан Кцоев;

до 92 кг: Абдулрашид Садулаев, Анзор Уришев, Юрий Белоновский, Гурам Черткоев, Ахмед Баттаев;

до 97 кг: Владислав Байцаев, Шамиль Мусаев, Расул Магомедов, Игорь Овсянников, Магомедхан Магомедов;

до 125 кг: Билял Махов, Анзор Хизриев, Алан Хугаев, Мурадин Кушхов, Балдан Цыжипов.