На Яне сложная навигация

Арктическая навигация в самом разгаре. Для речников и моряков – это напряженный период обеспечения Северного завоза, от которого зависит тепло, а значит жизнь в самых отдаленных посёлках Арктической зоны Республики Саха (Якутия): в школах, в детских садах, в медучреждениях, различных организациях, и конечно же, в жилых домах. Северяне с нетерпением ждут каменный уголь и нефтепродукты.

Всего флотом ПАО «ЛОРП» необходимо завезти в пункты рек Арктического побережья 230 тысяч тонн жизненно необходимых грузов для обеспечения Севера в предстоящий зимний период.

На сегодняшний день сложным вопросом остаётся навигация на р. Яна из-за падения уровня воды. С 13 августа 2018 года ФБУ «Администрация Ленского бассейна» на основании статьи 77 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации введено ограничение по осадке судов на участке Нижнеянск – Усть-Куйга. В связи с этим ГУП «ЖКХ РС(Я)» было принято совместное решение о выгрузке угля в п. Нижнеянск на угольных складах ГУП «ЖКХ РС (Я)» и на причале ПАО «ЛОРП» под временное размещение для последующей его перевозки до п. Усть-Куйга. По состоянию на 22 августа выгружено в п. Нижнеянск 26 915 тонн. Планом перевозок предстоит доставить на Яну более 130 тысячи тонн грузов, в основном это топливно-энергетические ресурсы — нефтепродукты наливом и каменный уголь в адрес ГУП «ЖКХ РС(Я)», АО «Сахаэнерго» и АО «Теплоэнергосервис».

На рейде Нижнеянска находятся 6 единиц сухогрузного флота, у которых на борту 13 тысяч тонн каменного угля, на подходе с Лены 24 тысяч тонн каменного угля. Кроме этого здесь находятся «Ленанефть-2031» и «Ленанефть-2032» с 4,8 тыс.тоннами нефтепродуктов на борту. Простои флота в ожидании выгрузки приносят большие убытки не только грузоотправителю, но и перевозчику – Ленскому пароходству.

Руководство пароходства информировало о сложившейся ситуации Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС (Я), Министерство транспорта и дорожного хозяйства РС(Я). По прогнозам гидрометеорологов положительных изменений уровней воды на реке Яна не ожидается. Предложено решить вопрос в определении земельных участков береговой полосы реки Яна в районе Нижнеянска для каменного угля, доставка которого до Усть-Куйги возобновиться после снятия ограничений (ст.77 КВВТ РФ), также высвободить суда смешанного «река – море» плавания Ленского пароходства, крайне необходимые для продолжения завозов грузов в Арктическую зону – на Колыму, Индигирку, пункты Певек, Оленёк, Юрюнг-Хая и другие.