На якутянку за уклонение от уплаты алиментов возбуждено уголовное дело

В Томпонском районном отделе судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 157 УК РФ («Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, если это деяние совершено неоднократно») в отношении 28-летней гр. П.

Якутский городской суд вынес решение: взыскать с гр. П. алименты на содержание несовершеннолетних детей. На момент возбуждения уголовного дела общая сумма задолженности по алиментам на содержание двоих несовершеннолетних детей составляла около 365 тыс. рублей, на третьего ребенка сумма задолженности превысила 400 тыс. рублей.

Женщина уже не воспитывает детей: один ребенок проживает в детском доме, на остальных оформлено опекунство.

У гр. П. имеются различные штрафы по линии правоохранительных органов: ст. 12.7 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством»), ч.3 ст. 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами»), ст. 19.13 КоАП РФ («Заведомо ложный вызов специализированных служб»), ст. 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»). Из них некоторые задолженности погашены, исполнительные производства окончены.

По словам судебного пристава-исполнителя, женщина встала на путь исправления: прошла курсы лечения и вскоре была трудоустроена. Теперь гр. П. исправно уплачивает алименты, тем самым, постепенно погашая возникшую за многие годы задолженность.

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