На Якутской ТЭЦ выявили лучших профессионалов

На Якутской ТЭЦ состоялись ежегодные соревнования «Лучший по профессии». Под девизом «Безопасность труда – залог сохранения жизни и здоровья персонала» команды представителей ключевых для ЯТЭЦ специальностей защищали честь цехов и структурных подразделений станции.

После инструктажа, построения и проверки удостоверений, участникам предстояло пройти ряд практических испытаний. Теплотехники выявляли лучшего, изготавливая и устанавливая хомуты для устранения свища на трубопроводе. Электротехническиий персонал проверили на правильность сборки электрической схемы. За 30 минут электросварщикам необходимо было произвести сборку и сварку труб диаметром 76*4,0 мм.

Во всех номинациях также проводилась проверка знаний правил охраны труда, пожарной безопасности и правил оказания первой помощи.

Комиссия оценила профессиональный уровень и мастерство выполнения заданий. По итоговому протоколу в номинации «Лучший слесарь» победу одержала команда котлотурбинного цеха, номинация «Лучший электромонтер» досталась команде цеха тепловой автоматики и измерений. Победителем в номинации «Лучший сварщик» стал Денис Приймак – электросварщик ручной сварки участка магистральных сетей РТС.

Награждение победителей состоится на Якутской ТЭЦ на традиционном торжественном собрании в честь профессионального праздника – Дня энергетика 22 декабря.