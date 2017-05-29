На Якутской ГРЭС-2 прошли испытания третьей газотурбинной установки

АО «Якутская ГРЭС-2» (входит в ПАО «РусГидро») осуществило пробный пуск третьей газотурбинной установки на холостом ходу с подачей газа и готовится к пуску последней — четвертой. Эти установки являются основным оборудованием новой электростанции наряду с котлами-утилизаторами и пиковыми водогрейными котлами. На станции установлены четыре газотурбинные установки мощностью по 48 МВт.

На основной строительной площадке ведутся работы по монтажу кабельных конструкций, опор трубопроводов и площадок обслуживания оборудования. Идет благоустройство территории станции, в том числе внутриплощадочных автомобильных дорог, молниезащиты и заземления. Строители завершают внутреннюю отделку корпусов, монтаж инженерных систем и газопроводов.

На вторичной площадке, в здании объединенного корпуса, смонтировано тепломеханическое оборудование и трубопроводы, проведены гидравлические испытания и испытания насосного оборудования. Специалисты заканчивают работы по монтажу водоподготовительной установки. Выполнен монтаж электротехнического оборудования, идет сборка кабельных металлоконструкций и прокладка кабеля.

Всего на строительстве энергообъекта работают 720 человек и 26 единиц техники. Ввод Якутской ГРЭС-2 в эксплуатацию намечен на осень 2017 года.

Якутская ГРЭС-2 (первая очередь) – один из четырех проектов инвестиционной программы ПАО «РусГидро» по строительству новых энергообъектов на Дальнем Востоке, реализуемых в соответствии с Указом Президента РФ. Электрическая мощность первой очереди новой ГРЭС составит 193 МВт, тепловая мощность – 469 Гкал/ч (с учетом пиковой водогрейной котельной). Новая станция позволит заменить выбывающие мощности действующей Якутской ГРЭС, создать резерв мощности и повысить надёжность энергоснабжения потребителей.

Более подробная информация о проекте строительства Якутской ГРЭС-2 — в видеоролике, размещенном в специальном разделе сайта РусГидро о развитии энергетики Дальнего Востока по адресу :

http://www.rushydro.ru/activity/razvitie_energetiki_dalnego_vostoka/infographics/