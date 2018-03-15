На Якутск посыпался золотой дождь: горожане ищут упавшее золото

По факту авиационного происшествия с самолетом Ан-12 в Якутске проводится доследственная проверка. Об этом в четверг сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.

По данным следствия, 15 марта около 12:50 минут в аэропорту Якутска на борту самолета Ан-12 авиакомпании «Нимбус», выполнявшего рейс по маршруту «Якутск – Красноярск – рудник «Купол», в момент взлета при наборе высоты произошло повреждение створки грузового люка из-за смещения груза – концентрата, содержащего драгоценный металл в слитках весом около 9,3 тонн, принадлежащего Чукотской горно-геологической компании.

В результате авиационного происшествия никто не пострадал. Часть груза рассыпалась по взлетно-посадочной полосе. Створка грузового люка упала на территорию одного из местных авторынков, свободную от построек и транспортных средств. Материального ущерба в результате ее падения не причинено. Воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Магана.

Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по данному факту проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, причиной авиационного происшествия стала неправильная фиксация груза, отметили в ведомстве.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.