На Якутск посыпался золотой дождь: горожане ищут упавшее золото

По факту авиационного происшествия с самолетом Ан-12 в Якутске проводится доследственная проверка. Об этом в четверг сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.
По данным следствия, 15 марта около 12:50 минут в аэропорту Якутска на борту самолета Ан-12 авиакомпании «Нимбус», выполнявшего рейс по маршруту «Якутск – Красноярск – рудник «Купол», в момент взлета при наборе высоты произошло повреждение створки грузового люка из-за смещения груза – концентрата, содержащего драгоценный металл в слитках весом около 9,3 тонн, принадлежащего Чукотской горно-геологической компании.
В результате авиационного происшествия никто не пострадал. Часть груза рассыпалась по взлетно-посадочной полосе. Створка грузового люка упала на территорию одного из местных авторынков, свободную от построек и транспортных средств. Материального ущерба в результате ее падения не причинено. Воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Магана.
Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по данному факту проводится доследственная проверка.
По предварительным данным, причиной авиационного происшествия стала неправильная фиксация груза, отметили в ведомстве.
В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
P.S. Как сообщают очевидцы, жители Гагаринского округа Якутска в данный момент ищут упавшее золото в надежде быстро разбогатеть. Оптимизма горожанам прибавляет тот факт, что часть самолета свалилась на авторынок в районе дач. Может и повезти найти.