Брутальные соревнования якутских кузнецов

17 февраля 2018 года в торговых рядах «Кружало» состоялась IХ выставка кузнецов Якутии «Дархан Уус». Церемония торжественного открытия выставки прошла под звуки национальных инструментов этно-группы «Тэтим», народного артиста РС(Я) Германа и заслуженной артистки РС(Я) Клавдии ХАТЫЛАЕВЫХ и благословением председателя Союза Кузнецов РС(Я), академика Академии духовности РС(Я), лауреата государственной премии имени П.А.Ойунского Бориса НЕУСТРОЕВА — Мандар Уус.



Также участников и гостей мероприятия поприветствовали руководитель Администрации главы и правительства РС(Я) Федор БОРИСОВ, министр по делам молодежи и семейной политике РС(Я) Афанасий ВЛАДИМИРОВ, заместитель министра культуры и духовного развития РС(Я) Николай МАКАРОВ, заместитель министра развития институтов гражданского общества РС(Я) Афанасий МАТВЕЕВ, председатель землячества села Харбалаах Таттинского улуса, руководитель Ресурсного центра Министерства образования и науки РС(Я) Владимир АРЖАКОВ, заместитель главы по социальным вопросам МР «Таттинский улус» Изабелла СИВЦЕВА и исполнительный директор Союза кузнецов РС(Я), руководитель организационного комитета IХ главной выставки кузнецов Якутии «Дархан Уус» Николай АКИМОВ.



Традиционно в рамках выставки-продажи прошли состязания ведущих мастеров изготовителей якутского ножа. В этом году на выставке кузнечных изделий жюри выявило лучших по 3 номинациям: «Бастыҥ уус-уран оҥоhуулаахбыhах» // «Лучшая художественная композиция»; «Бастыҥ ас быһаҕа» // «Лучший кухонный нож»; «Дэгиттэрбыһах» // «Универсальный нож». Победителю в последней номинации земляки автора идеи специализированной выставки кузнецов Серафима ПОПОВА – уроженцы села Харбалаах Таттинского улуса подарили специальный приз – охотничье ружье.



Председателем жюри выступил победитель международных выставок «Клинок: традиции и современность» и «Арсенал» Сарыал БИЛЮКИН, члены жюри: заместитель председателя Союза кузнецов РС(Я) Роман ГОТОВЦЕВ — Мындыр Уус, обладатель сакрального «суохапчы», многократный победитель выставки кузнецов Якутии «Дархан Уус» Василий ПОПОВ — Бааха Уус, заместитель министра охраны природы РС(Я) Николай ДОДОХОВ, мастер-повар России, “маэстро” национальной кухни Иннокентий ТАРБАХОВ, заслуженный деятель искусств РС(Я), член Союза Художников России Дьулустаан БОЙТУНОВ, кроме того, независимым экспертом в номинации «Дэгиттэр быһах» // «Универсальный нож» стал президент охотничьего клуба «Кыымаан», опытный охотник Александр ТАСТЫГИН.



В выставке приняли участие более 50 ведущих мастеров из Оленекского, Сунтарского, Нюрбинского, Верхневилюйского, Вилюйского, Кобяйского, Таттинского, Чурапчинского, Усть-Алданского, Мегино-Кангаласского, Намского, Хангаласского, Алданского улусов, города Якутска и пригородных поселков.

В номинации «Лучшая художественная композиция» среди 11 участников, одержал победу Сергей ТАРАБУКИН из Таттинского улуса. Пожалуй, во «вкусной» номинации «Лучший кухонный нож», где 9 лет подряд балом правит мэтр якутской кухни Иннокентий ТАРБАХОВ, победил «темная лощадка» из традиционно кузнечного Верхневилюйского улуса Павел КОНСТАНТИНОВ.



В самой зрелищной номинации «Универсальный нож», которая раскрывает весь спектр таланта якутского ножа, где прошли нешуточные страсти, в равной борьбе победа досталось новичку, тоже КОНСТАНТИНОВУ, но уже Анатолию из Чурапчинского улуса. На второе место протиснулся «старый волк», амгинский кузнец Александр ТЕРЕНТЬЕВ, представляющий ныне село Хатассы.

Основной целью главной выставки кузнецов Якутии «Дархан Уус», является возрождение традиций и культурных ценностей предков, повышение и реализация творческого потенциала мастеров декоративно-прикладного искусства республики.

Организаторами мероприятия выступают Союз кузнецов РС(Я), друзья и близкие автора идеи специализированнойвыставки кузнецов С.В. Попова, при поддержке Министерства культуры и духовного развития РС(Я) и ЯГОО «Таатта».









СПРАВКА

Республиканская общественная организация «Союз кузнецов РС(Я)» официально работает с 2015 года. Учредителями организации являются мастера-кузнецы из Амгинского, Вилюйского, Таттинского, Усть-Алданского, Мегино-Кангаласского, Сунтарского, Верхневилюйского, Намского, Нерюнгринского, Томпонского, Хангаласского, Чурапчинского улусов и г. Якутска. В настоящее время в Союзе состоят 67 членов.

Цель организации: объединение кузнецов Республики, возрождение и распространение культуры традиционного кузнечного искусства народа Саха, также поддержание позитивного имиджа современного якутского кузнечного дела.

Ежегодно Союз кузнецов РС(Я) выступает соорганизатором главной выставки кузнецов Якутии «Дархан Уус» и конкурса кузнецов во время национальных праздников «Ысыах Олонхо» и «Ысыах Молодежи».

Члены Союза кузнецов РС(Я) являются многократными победителями и призерами международныхи российскихвыставок кузнечного искусства, таких как: «Клинок: традиции и современность» «Арсенал», «Охота и Рыболовство на Руси».

РЕЗУЛЬТАТЫ IХ ГЛАВНОЙ ВЫСТАВКИ КУЗНЕЦОВ ЯКУТИИ «ДАРХАН УУС»

«БАСТЫҤ УУС-УРАН ОҤОҺУУЛААХ БЫҺАХ» // «ЛУЧШАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОМПОЗИЦИЯ» (11 участников)

1 м. ТАРАБУКИН Сергей (Таттинский)

2 м. ДАНИЛОВ Яков (Таттинский)

3 м. ПЕТРОВ Сергей (Якутск)

«БАСТЫҤ АС БЫҺАҔА» // «ЛУЧШИЙ КУХОННЫЙ НОЖ» (48 участников)

1 м. КОНСТАНТИНОВ Павел (Верневилюйский)

2 м. БАИШЕВ Елисей (Мегино-Кангаласский)

3 м. ТИМОФЕЕВ Иван (Нюрбинский)

«ДЭГИТТЭР БЫҺАХ» // «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НОЖ»

1 м. КОНСТАНТИНОВ Анатолий (Чурапчинский)

2 м. ТЕРЕНТЬЕВ Александр (Хатас)

3 м. АРГУНОВ Петр (Мегино-Кангаласский)