На выборах в Чурапчинском улусе лидирует Михаил Гуляев

На выборах в Ил Тумэн по Чурапчинскому одномандатному избирательному округу уверенно лидирует Михаил ГУЛЯЕВ.

По предварительным данным кандидат от партии «Единая Россия» получил 67,6% голосов при явке 68,4%.

Его ближайший оппонент – кандидат от партии КПРФ Петр АЛЕКСЕЕВ – набрал 20,6%. По 6,4% и 5,3% получили самовыдвиженец Анатолий СЛЕПЦОВ и кандидат от «Справедливой России» Станислав СИВЦЕВ соответственно.