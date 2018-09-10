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Избран глава Момского улуса
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Политика
На выборах в Чурапчинском улусе лидирует Михаил Гуляев
10.09.2018, 2:55
Политика
Кандидат от ЕР избран главой Батаринского наслега
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Политика
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Политика
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Эксклюзив
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На выборах главы Якутии лидирует Айсен Николаев
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Избран депутат от Вилюйского улуса
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Предварительные итоги голосования: лидирует Айсен Николаев
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Как проголосовало Оймяконье?
09.09.2018, 23:03
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На выборах в Чурапчинском улусе лидирует Михаил Гуляев

На выборах в Ил Тумэн по Чурапчинскому одномандатному избирательному округу уверенно лидирует Михаил ГУЛЯЕВ.

По предварительным данным кандидат от партии «Единая Россия» получил 67,6% голосов при явке 68,4%.

Его ближайший оппонент – кандидат от партии КПРФ Петр АЛЕКСЕЕВ – набрал 20,6%. По 6,4% и 5,3% получили самовыдвиженец Анатолий СЛЕПЦОВ и кандидат от «Справедливой России» Станислав СИВЦЕВ соответственно.

Источник: https://yakut.er.ru/news/2018/9/9/mihail-gulyaev-pobezhdaet-v-churapchinskom-okruge/
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