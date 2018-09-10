На выборах мэра Якутска пока лидирует Сардана Авксентьева

На 117 избирательных участках Якутска идет подсчет голосов выборов на четырех уровнях: главы Якутии, народных депутатов Якутии, мэра Якутска и депутатов Якутской городской Думы.
По выборам мэра пока нет предварительных данных, однако наблюдатели из разных избирательных участков Сайсарского, Губинского и отдельных участков Промышленного округов, сообщают SakhaLife, что по предварительным данным лидирует Сардана Авксентьева. Немного уступает ей Александр САВВИНОВ.
Показатели других кандидатов на пост мэра незначительные, сообщают наблюдатели.
В централизованном штабе «Единой России» сообщают, что прогнозировали подобные результаты в этих округах. Они рассчитывают на успех своего кандидата в центральных округах столицы.
Пока не поступили данные из абсолютного большинства участковых избирательных комиссий Якутска.
SakhaLife следит за развитием событий.
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