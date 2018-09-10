На выборах мэра Якутска пока лидирует Сардана Авксентьева

На 117 избирательных участках Якутска идет подсчет голосов выборов на четырех уровнях: главы Якутии, народных депутатов Якутии, мэра Якутска и депутатов Якутской городской Думы.

По выборам мэра пока нет предварительных данных, однако наблюдатели из разных избирательных участков Сайсарского, Губинского и отдельных участков Промышленного округов, сообщают SakhaLife, что по предварительным данным лидирует Сардана Авксентьева. Немного уступает ей Александр САВВИНОВ.

Показатели других кандидатов на пост мэра незначительные, сообщают наблюдатели.

В централизованном штабе «Единой России» сообщают, что прогнозировали подобные результаты в этих округах. Они рассчитывают на успех своего кандидата в центральных округах столицы.

Пока не поступили данные из абсолютного большинства участковых избирательных комиссий Якутска.

SakhaLife следит за развитием событий.