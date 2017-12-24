Мэром Нюрбы избран самовыдвиженец Александр Иванов

Сегодня, 24 декабря состоялись выборы главы Нюрбы.

По данным на 20 часов, в них приняли участие 3620 человек, что составляет 46,52% от числа избирателей.

На участках продолжается подсчет голосов. По предварительным данным SakhaLife, на выборах мэра Нюрбы лидирует самовыдвиженец Александр ИВАНОВ, бывший глава Жарханского наслега Нюрбинского района. Он единоросс, однако партия на эти выборы выдвинула другого кандидата. За него проголосовали 1789 человек, что составляет 48,51%.

На втором месте по числу голосов находится Николай БУРНАШЕВ, которого выдвинула партия «Единая Россия». Считается. что его поддерживал действующий глава Нюрбинского района Алексей ИННОКЕНТЬЕВ. За него отдали голоса 1531 человек, что составляет 41,51%.

На третьем месте Алексей ТИХОНОВ, которого, считается, поддерживали «Справедливая Россия» и бывший глава Нюрбинского улуса Борис ПОПОВ — 298 (8,08%).

На последнем месте Владимир ГЕРАСИМОВ — 18 (0,49%).

Против всех кандидатов проголосовали 28 человек.

Недействительных бюллетеней — 24.

Таким образом, проиграли ставленники глав улусов, бывшего и ныне действующего. Выигравшего кандидата частично поддерживала Администрация главы и правительства республики, в том числе через проект «Наслег».

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU