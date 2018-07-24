На выборах Ил Дархана появился новый кандидат: в ЦИК поданы документы

Первый секретарь Якутского рескома КПРФ Виктор Губарев, выдвинутый конференцией коммунистов Якутии кандидатом на должность главы республики, во вторник, 24 июля 2018 года, подал все необходимые для регистрации документы в ЦИК.

Виктору Николаевичу, согласно по законодательству, для участия в выборах нужно пройти так называемый муниципальный фильтр — набрать 267 голосов депутатов районного, городского, поселкового, наслежного уровней.

В процедуре подачи документов вместе с Виктором Губаревым участвовали секретари Якутского рескома КПРФ Вячеслав Куличкин и Ирина Ушакова.