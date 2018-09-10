На выборах главы Якутии лидирует Айсен Николаев

По предварительным данным ЦИК Республики Саха (Якутия) на 00.30 часов в выборах главы Якутии лидирует Айсен НИКОЛАЕВ (84,70%). На втором месте лидер регионального КПРФ Виктор ГУБАРЕВ (8,30%), далее идут Владимир БОГДАНОВ от СР (3,95%) и Гаврил ПАРАХИН от ЛДПР (3,6%). Избирательные комиссии продолжают подсчет голосов. Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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