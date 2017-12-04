На выборах главы Олекминска победу одержала самовыдвиженка

По предварительным данным, на выборах главы Олекминска победу одержала Альбина Масина. Согласно информации избиркома, она смогла набрать тысячу голосов – 31,81% от общего числа пришедших голосовать. Второе место занял действующий глава Олекминска Василий Сафонов. За него отдали голоса 964 олекминчан, что составляет 30,66%. Альбина Масина победила благодаря разнице всего в 36 голосов. Альбина Масина до этого работала на должности главы Солянского наслега Олекминского района. Является членом партии «Единая Россия», но на выборах выступила в качестве самовыдвиженца. comments powered by HyperComments Источник: На основе информации ЯСИА.

Поделиться в соцсетях

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82