На выборах главы Олекминска победу одержала самовыдвиженка

По предварительным данным, на выборах главы Олекминска победу одержала Альбина Масина. Согласно информации избиркома, она смогла набрать тысячу голосов – 31,81% от общего числа пришедших голосовать.
Второе место занял действующий глава Олекминска Василий Сафонов. За него отдали голоса 964 олекминчан, что составляет 30,66%.
Альбина Масина победила благодаря разнице всего в 36 голосов.
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Альбина Масина до этого работала на должности главы Солянского наслега Олекминского района. Является членом партии «Единая Россия», но на выборах выступила в качестве самовыдвиженца.
Источник: На основе информации ЯСИА.