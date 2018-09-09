На выборах депутата от Вилюйского улуса лидирует Нюргуяна Захарова

В Вилюйском улусе продолжается подсчет голосов на выборах депутата Ил Тумэна. По предварительным данным, во всех наслегах выиграла Нюргуяна ЗАХАРОВА, выдвинутая «Единой Россией», представительница команды Матвея ЕВСЕЕВА. Отметим, что пока не подведены итоги по городу Вилюйску.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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