На выборах 10 сентября в Якутии будут использоваться протокола c QR- кодом

На выборах в Единый день голосования, 10 сентября 2017 года, в Якутии планируют использовать протокола избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым QR- кодом, а также новую технологию ускоренного ввода протоколов участковых избирательных комиссий.

О новациях в проведении выборной кампании на совещании у заместителя руководителя Администрации главы и правительства РС (Я) Михаила СЛЕПЦОВА в режиме видеоконференции 24 июля заявила заместитель председателя ЦИК Якутии Екатерина АНДРЕЕВА.

Машиночитаемый QR- код представляет собой двумерный штрих-код, который будет наноситься на протокол участковой комиссии об итогах голосования с машиночитаемым кодом. Код будет содержать указанную в протоколе информацию об итогах голосования.

Новшество вводится в соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии РФ «О применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода», утверждённым в феврале текущего года.

Применение новой технологии, по словам Андреевой, значительно сократит время ввода информации в базу ГАС «Выборы». Исключается так называемый «человеческий фактор», так как протокол участковой комиссии об итогах голосования будет изготавливаться с помощью специального программного обеспечения. Кроме того, позволит исключить орфографические ошибки и опечатки.

Как это будет работать? После заполнения протокола в участковой избирательной комиссии (УИК) в электронном виде специальная программа кодирует документ в машиночитаемый QR-код. По окончании подсчёта голосов и после ввода данных протокола УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом производится проверка контрольных и иных соотношений. При приёме протокола в территориальную избирательную комиссию будет сканироваться только код, и, если он будет распознан, протокол автоматически будет введён в систему ГАС «Выборы».

По мнению Михаила Слепцова, применение новых технологий в выборной кампании будет способствовать улучшению качества проведения выборов. Для введения системы необходимо оснастить все участковые избирательные комиссии республики необходимым оборудованием, а также флэш-накопителями.

Напомним, в Единый день голосования в Якутии состоятся 552 муниципальных выборов. Выборы пройдут во всех муниципальных районах республики, кроме Таттинского и Эвено-Бытантайского улусов. Так, 10 сентября будут избраны 8 глав муниципальных районов и города Якутска, 215 глав поселений в 28 улусах, депутаты районных Советов в шести улусах. Также состоятся выборы представительных органов 279 поселений в 31 улусе Якутии.

Кроме того, состоятся повторные выборы главы пос. Нижнеянск Усть-Янского улуса и депутатов в представительные органы улусов и поселений некоторых районов.