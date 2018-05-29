На встрече с Путиным Айсен Николаев был с оберегом

Общество облетели фотографии, где бывший мэр Якутска, а ныне врио главы Якутии Айсен НИКОЛАЕВ находится на встрече с президентом России Владимиром ПУТИНЫМ.

В ватсап-группах развернулись оживленные дебаты по поводу кадровых решений – досрочной отставки Егора БОРИСОВА и стремительного назначения врио главы республики Айсена НИКОЛАЕВА.



Однако не меньшее внимание якутяне уделили обсуждению амулета, который виден на левой руке Айсена Сергеевича. Что это? Якутский оберег из конского волоса с серебром? Православный амулет? Сувенир из Юго-Восточной Азии? Или просто креативное украшение.

Ранее SakhaLife уже видел этот аксессуар и спрашивал о нем Айсена Сергеевича. И мэр Якутска тогда ответил, что это веревочный браслет комбоскини, который ему подарили на Афоне старцы.

СПРАВКА

Комбоскини (греч. Κομποσκοίνι) — греческие узелковые чётки из чёрной нити, носимые афонскими монахами на запястье руки, правой или левой, иногда по несколько штук и получившие распространение в России в начале XXI века через посещавших монастыри Афона российских паломников, а через них — и среди других верующих России.

Как любые другие чётки, комбоскини используются, прежде всего, в религиозных целях. Но в отличие от других в России этот вид используется ещё и как знак близости к Афону. Человек, носящий комбоскини, или посетил Афон, или разделяет ценности тех, кто там молится и живёт и имеет среди них близких по духу себе людей. Само слово «комбоскини» (κομποσκοίνι) — греческое, и происходит от «комбос» (кομποσ) — узел, и «скини» (σκοίνι) — веревка. Сами браслеты изготавливают также на Афоне, сопровождая плетение возношением ума и сердца к Богу и чтением тех или иных молитв.

В народных верованиях браслет — символ увеличения духовной силы; средство, способствующее оздоровлению и исполнению желаний. По поверью: если протянуть руку с браслетом к любому животному, даже самому пугливому, то оно не убежит; силе браслета подчиняются живая и неживая природа.