На восстановление рудника «Мир» понадобится несколько лет

Компания АЛРОСА планирует возобновить перспективный рудник «Мир» в течение нескольких лет. Об этих планах сегодня сообщил журналистам президент компании Сергей Иванов в Якутске.

«Мы надеемся, что производство будет возобновлено. Институт «Якутнипроалмаз» собирал со всех ведущих проектных институтов концепции разработки оставшихся запасов трубки «Мир». На восстановление рудника потребуется несколько лет – не менее пяти лет», – сказал Иванов.

При этом президент компании подчеркнул необходимость оценки экономической целесообразности.

«Но я оптимистично настроен, потому что мы знаем руду, в ней хорошее содержание карат на тонну. Вопрос заключается в технологических возможностях, дабы избежать любых рисков для тех людей, которые будут работать на этом руднике, в случае его дальнейшего освоения», – отметил Сергей Иванов.

Кроме того, компания будет тратить дополнительные финансовые ресурсы на вопросы охраны труда. Такое решение было принято по итогам выездного совещания в Мирном всего производственного блока и топ-менеджмента компании, где обсуждались планы 2018 год.