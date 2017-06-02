На ВИП-рыбалку, вылившуюся в уголовное дело, ездил первый зампред правительства Якутии

22 апреля СМИ сообщили, что в Якутии госслужащий под предлогом отстрела с вертолета волков организовал полет на рыбалку.

«Он подписал и заверил фиктивный акт выполненных работ. Следственные органы Восточно-Сибирского СУ на транспорте СКР возбудили в Якутии уголовное дело в отношении директора государственного казенного учреждения, который подозревается в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства», — говорилось в публикациях.

«Установлено, что директор ГКУ «Охрана, учет и воспроизводство охотничьих ресурсов» в сентябре прошлого года (2016) под видом авиационных работ по госконтракту на проведение отстрела волков организовал полет из Якутска в Кобяйский район на вертолете Ми-8Т девяти пассажиров с целью отдыха и рыбалки», — уточнялось в материалах.

«При этом он подписал и заверил фиктивный акт выполненных работ. Ущерб предприятию оценен на сумму свыше 2,2 млн рублей, отмечается в сообщении. Следователи изъяли документацию учреждения, касающуюся госконтракта и его исполнения, а также документы авиакомпании, проводившей авиационные работы», — заключалось в публикациях.

Интернет-газета «В Якутии.ру» выяснила, что речь идет об Егоре Егоровиче АНТОНОВЕ — бывшем директоре Департамента охотничьего хозяйства РС(Я), ГКУ «Охрана, учет и воспроизводство охотничьих ресурсов», ныне — заместителе руководителя Дирекции биологических ресурсов и ООПТ Министерства охраны природы РС(Я).

Чиновник, которому инкриминируются злоупотребление полномочиями и служебный подлог, находится на подписке о невыезде, следствие продолжается, сообщает издание.

Далее «В Якутии.ру» продолжает, что в ВИП-рыбалке, организованной на вертолете под видом борьбы с волками, принимал участие 1-й заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) — министр сельского хозяйства и продовольственной политики Петр АЛЕКСЕЕВ.

Всего в вертолете Ми-8Т, «зафрахтованном» на бюджетные средства по госзаказу под видом авиационных работ по отстрелу хищников, как следует выше из официального сообщения правоохранительных органов, в Кобяйский улус на отдых и рыбалку летали 9 пассажиров.

Не считая самого Антонова, а также его вип-гостя Алексеева, остаются неизвестными фамилии еще 7, по всей видимости, тоже чиновников, которые также были приглашены на ВИП-рыбалку. Кто они, таинственные пассажиры злополучного вертолетного рейса из Якутска в Кобяйский улус? Кто еще из якутских руководителей и чиновников летал на рыбалку с вице-премьером тире министром Алексеевым и ныне подозреваемым по громкому уголовному делу Антоновым?

Издание просит разобраться в этом Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений, возглавляемое Степаном ДАВЫДОВЫМ.