На Вилюйской трассе открыто движение по наплавным мостам

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» информирует, что работы по устройству наплавных (понтонных) мостов на федеральной трассе А-331 «Вилюй» на 702-м км через р. Тюкян и на 1151-м км через р. Малая-Ботуобуя закончены.

Дорожниками проведены работы по наведению наплавного моста, с обоих берегов отсыпаны подъездные пути, установлены дорожные знаки и организовано круглосуточное дежурство дорожных служб.

Движение по наплавным мостам официально открыто с 13 июня.

ФКУ Упрдор «Вилюй» просит автомобилистов быть предельно внимательными на данных участках, неукоснительно соблюдать требования дорожных знаков и правил дорожного движения.