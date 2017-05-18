На Вилюе в 400 метрах от берега сломался аэроглиссер с пассажирами на борту  

18 мая в 18.26 с Верхевилюйского ЕДДС в филиал Службы спасения РС(Я) г. Верхневилюйска поступило сообщение о том что на реке Вилюй в 400 метрах от берега сломался аэроглиссер с пассажирами на борту. Немедленно к месту происшествия выехала оперативная группа спасателей под руководством начальника местного филиала службы спасения Михаила Ана.

По прибытию на место было установлено что у частного предпринимателя занимающегося перевозкой людей среди льдов застряло судно, при попытке сняться со льдин произошла поломка винтов. Учитывая, что любое передвижение по льду в этот период для колесной и вездеходной техники запрещено, спасатели обратились за помощью к частному предпринимателю и, используя его судно на воздушной подушке «Ирбис», организовали эвакуацию людей.

Все 5 человек доставлены на коренной берег. Чуть позже совместными усилиями пострадавший аэроглиссер эвакуировали на берег и помогли произвести ремонт. Начальник Верхневилюйского ПСО Службы спасения Михаил Ан передает слова благодарности людям, которые безвозмездно помогли попавшим в беду.