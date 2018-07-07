На V съезде эвенков России делегация из Якутии самая многочисленная

В Красноярске сегодня, 7 июля, начал свою работу Пятый съезд эвенкийского народа Российской Федерации. На большой Суглан приехали делегаты из 9 регионов проживания эвенков России. Самой многочисленной является делегация нашей республики — 11 человек, передает корреспондент газеты «Илкэн» Андрей ИСАКОВ.

Суглан эвенков начался с круглого стола по теме «Таежное оленеводство — проблемы и пути их решения». Название мероприятия говорит само за себя. Вопросы таёжного оленеводства являются жизненно важными для территорий традиционного проживания эвенков. В настоящее время в большинстве этих территорий таёжное оленеводство находится на грани исчезновения. Кроме делегатов съезда на данном «круглом столе» принимают участие тувинцы-тоджинцы из Тывы и сойоты из Бурятии, также являющиеся оленеводами.

Далее по программе съезда состоится пленарное заседание, где будет дана оценка работе предыдущего состава Совета эвенкийского народа Российской Федерации и избран новый состав Совета. Суглан также примет новую программу действий. Завершит работу Суглана национальный праздник и культурная программа на острове Татышева в эвенкийской этнодеревне.

По данным Переписи 2010 года численность эвенков в России составляет 38396 человек.