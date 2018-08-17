На улице Автодорожная открылось четырехполосное движение протяженностью свыше четырех тысяч погонных метров. Реконструкция стала одним из больших объектов проекта «Карта убитых дорог».

«Укладка асфальта завершена на проезжей части, в скором времени нанесут дорожную разметку и обустроят съезды с прилегающих территорий. Работали в три смены, чтобы успеть к графику открытия.Силами ООО «Транстрой Саха» обустраиваются пешеходные тротуары и ограждения»,— рассказывает Александр Егоров, заместитель директора по дорожному строительству МКУ «Главстрой» г. Якутска.

В этом году на ремонт улично-дорожной сети направлено около 350 миллионов рублей из местного бюджета. Общая протяженность ремонтируемых дорог составляет порядка 6 километров.

Сейчас ремонт ведется по улицам Бестужева Марлинского, Чайковского и Хатын-Юряхского шоссе.

«Ремонт дорог продолжается на Окружном шоссе, на улицах Кальвица, Жорницкого, Ломоносова и Чиряева. Скоро начнутся работы по укладке асфальтобетонного покрытия на Хатын-Юряхском шоссе, сейчас идет подготовка основания под асфальтобетонное покрытие»,-сказал Александр Егоров.

Ямочный ремонт проводится на улицах с интенсивным движением общественного транспорта, а также на тех участках дорог, где произошло значительное разрушение асфальтового покрытия.

Ремонт дорог планируется завершить до конца октября текущего года.