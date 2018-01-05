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5 января 2018, 18:00
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На улицах Якутска появились манекены школьников, собирающихся перейти дорогу

На улицах Якутска появились манекены школьников, собирающихся перейти проезжую часть. Фигуры  детей  вполне реалистичны,  кроме того они обозначены световозвращающими элементами.  

Такие меры предпринимаются Госавтоинспекцией республики, чтобы  привлечь внимание водителей транспортных средств вблизи образовательных учреждений.  Именно здесь ежедневно проходят  сотни детей, направляясь на занятия и возвращаясь после них домой.

Манекены, благодаря световозвращателям и яркой одежде, заметны  издалека. Завидев фигуру ребенка у пешеходного перехода, водители снижают скорость, а, значит,  снижается и вероятность наезда.

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Источник: Группа пропаганды УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия).
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