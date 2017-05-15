На ул. К. Цеткин сгорел частный дом. Поможем двухлетнему Паше, оставшемуся без матери!

У двухлетнего Паши остался отец. Им нужна финансовая помощь, чтобы снять недорогое жилье на первое время, организовать похороны матери и приобрести продукты питания.

Мать ребенка успела вывести сына на улицу, вернулась в дом за документами, но обратно не вышла. Отца в этот момент дома не было.

«Очень просим помочь, с миру по нитке, даже сто рублей будут сейчас очень важны. Все мы люди, и можем оказаться в такой ситуации… Номер телефона для связи со мной (отцом) 8-964-415-74-12. Номер карты Сбербанка: 4276 7600 1407 4023, Шах Павел Леонидович», – говорится в призыве о помощи.

Мужчина благодарит людей, которые уже собрали необходимые вещи мальчику.